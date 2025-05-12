Директор Stellar Blade назвал Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой года...

Директор Stellar Blade назвал Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой годаКим Хён Тхэ, генеральный директор студии Shift Up, известной по экшен-игре Stellar Blade и бесплатной игре Goddess of Victory: Nikke, опубликовал в соцсети X пост, в котором похвалил дебютную ролевую игру студии Sandfall Interactive … источник#Stellar.
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