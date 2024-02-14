О, тёпленькая пошла, или... что лучше для Украины...

Что лучше для Украины. Когда случайно лизнул стол Зеленского Недавно подписчик спросил: какой вариант событий мы считаем наиболее удачным для Украины? Итак, рассмотрим с точки зрения именно Украины, не власти, не народа, а государства.
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