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О, тёпленькая пошла, или... что лучше для Украины...

О, тёпленькая пошла, или... что лучше для Украины...

Что лучше для Украины. Когда случайно лизнул стол Зеленского Недавно подписчик спросил: какой вариант событий мы считаем наиболее удачным для Украины? Итак, рассмотрим с точки зрения именно Украины, не власти, не народа, а государства.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Вряд ли Украина поднимется без жесткой диктатуры. надо так гайки там закрутить.
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20 час.
Валентина Л
Этого комбата нужно прИкапывать, а не прокапывать.
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16 час.

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