Единственный выживший. Пленный украинский солдат рассказал о своём последнем бое

/mediafiles/2023/11/IMG_2965.mp4 Взятый в плен разведчиками 1-й гвардейской танковой армии в районе населенного пункта Ивановка на Купянском направлении военнослужащий 32-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Артём Дадасян рассказал, что он единственный, кто выжил при штурме украинских позиций.
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