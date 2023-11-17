Разработка приложений дополненной реальности (AR) https://7winds.mobi/razrabotka-ar – это процесс создания программного обеспечения, которое позволяет пользователю взаимодействовать с виртуальными объектами и информацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии