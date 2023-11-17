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Разработка приложений дополненной реальности

Разработка приложений дополненной реальности

Разработка приложений дополненной реальности (AR) https://7winds.mobi/razrabotka-ar – это процесс создания программного обеспечения, которое позволяет пользователю взаимодействовать с виртуальными объектами и информацией.

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