"Оппенгеймер" победил в номинации BAFTA "Лучший фильм"

В Лондоне раздали премии BAFTA, престижную награду Британской киноакадемии. Ежегодную церемонию провели в 75-й раз, ведущим был британский актер Дэвид Теннант (известен по главной роли в сериале "Доктор Кто").
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