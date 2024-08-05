Сбитый машиной в Новгородской области подросток-велосипедист скончался на месте ДТП

По информации начальника пресс-службы Госавтоинспекции Новгородской области Татьяны Лапиной, дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось 4 августа, в 17:10, на 3 километре автодороги Белебёлка – Карабинец в Поддорском районе.
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