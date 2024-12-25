Слова спецпосланника по Украине вновь избранного президентом США республиканца Дональда Трампа Кита Келлога о том, что будущий глава не хочет, чтобы ситуация с Минскими соглашениями повторилась стали плохой новостью для украинского лидера Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая).