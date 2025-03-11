Известный барнаульский перевозчик остался в "черном списке" поставщиков услуг

В реестре неблагонадежных поставщиков он остался еще на один год Барнаульский перевозчик Николая Усольцева, попытался оспорить свое внесение в перечень недобросовестных поставщиков, однако Арбитражный суд Алтайского края отклонил его иск.
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