Национализация в Севастополе

Не прошло и нескольких лет.Национализация в СевастополеСегодня Правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины.
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