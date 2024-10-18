Госдеп объявил награду до десяти миллионов долларов за сведения о российском проекте «Рыбарь». В чем его обвиняют США?

Госдеп США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о проекте «Рыбарь» Госдепартамент США объявил награду до десяти миллионов долларов за сведения о российском проекте «Рыбарь», об этом говорится на сайте программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии