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Израиль и ХАМАС провели второй обмен заложниками

Израиль и ХАМАС провели второй обмен заложниками

Сделка находилась на грани срыва.фото: unsplash.com/@dapperprofessional--> Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС в ночь на воскресенье, 26 ноября, провели второй обмен заложниками и заключёнными.

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