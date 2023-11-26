Израиль и ХАМАС провели второй обмен заложниками

Сделка находилась на грани срыва.фото: unsplash.com/@dapperprofessional--> Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС в ночь на воскресенье, 26 ноября, провели второй обмен заложниками и заключёнными.
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