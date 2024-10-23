Куда отправить чучхе-десант Ким Чен Ына? Генерал Попов назвал 4 точки, помимо Курской области

"Это сигнал всем странам СНГ", - рассуждает о чучхе-десанте Ким Чен Ына генерал Попов. Но, куда отправить северокорейских бойцов, которые, как ожидается, могут изменить ход СВО? Военный эксперт назвал 4 точки, помимо Курской области.