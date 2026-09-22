В областном центре торжественно открыли именную звезду Владимира Стеклова

Звезда народного артиста России стала 30-й по счёту, установленной на «Аллее славы» в Смоленске.20 сентября в Смоленске состоялось торжественное открытие звезды народного артиста России Владимира Стеклова на «Аллее славы» у кинотеатра «Современник».
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