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Спички - не игрушка

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Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев

Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев

Сижу как обычно перед телеящиком и смотрю «Вечер с Владимиром Cоловьевым». И что я слышу? В передаче подняли вопрос: «Как американцам удалось переформатировать сознание украинской нации?» C русскими же не получилось, хотя денег на это выделили на порядок больше.

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