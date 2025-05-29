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Захарова: снося памятники, Польша способствовала искажению исторической правды

Захарова: снося памятники, Польша способствовала искажению исторической правды

Власти Польши сами потворствовали искажению исторической правды о периоде Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о том, как на Украине его встречают люди с повязками в цветах бандеровского флага, не понимающие, почему Варшава не принимает героизацию Степана Бандеры.

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