Познавательный выходной в музее провели подопечные уссурийского фонда "Надежда"

Минувшая суббота запомнится маленьким уссурийцам с ОВЗ своей познавательностью. Выходной день подопечные благотворительного фонда "Надежда" провели в окружении экспонатов уссурийского музея, а по-настоящему увлечься историей города ребятам помогли сотрудники учреждения в ходе экскурсии, сообщили ИА UssurMedia в фонде.