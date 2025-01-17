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Царьград

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Мошенники придумали обманывать новосибирцев под видом учёных СО РАН

Мошенники придумали обманывать новосибирцев под видом учёных СО РАН

Аферисты выходят на связь с научными сотрудниками и притворяются их руководителями. После чего уговаривают перевести деньги на "безопасный счёт".

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