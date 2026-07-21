Резервы LINK на биржах сокращаются на фоне роста институционального интереса

Резервы Chainlink [LINK] на торговых площадках снизились более чем на 15,7 миллиона токенов за месяц, включая отток 1,04 миллиона LINK всего за один день — один из крупнейших дневных показателей за этот период.
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