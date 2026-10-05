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Плацдарм превращается в проблему: чем грозит России ситуация под Лиманом

Плацдарм превращается в проблему: чем грозит России ситуация под Лиманом

На Боровском и Краснолиманском направлениях выполняет боевые задачи группировка «Запад», состоящая преимущественно из войск МВО (20-я и 25-я ОА).

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