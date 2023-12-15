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Закон и Порядок

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Как Россия выбивает потенциальных членов НАТО

Как Россия выбивает потенциальных членов НАТО

Или: почему им не светит  Мир очевидно меняется, но я пока буду исходить из того, что НАТО живее всех живых.

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