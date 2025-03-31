Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Правительство РФ выступило против законодательной инициативы депутатов Государственной думы, предполагающей ограничение полномочий ЦБ РФ и расширение перечня оснований для досрочного прекращения полномочий его главы Эльвиры Набиуллиной.
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