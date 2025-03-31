Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Валерий Самойлов

Ага, не было негативных последствий? А то что золотой запас и масса денег, лежащих в банках Швейцарии, которые мы не можем вернуть в Россию — это не в счёт? А проценты с прибыли были отправлены Украине Западом для поддержки ВСУ. Это что?