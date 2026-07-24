Xiaomi выпустила моющий пылесос Mijia Wireless Floor Cleaner 5C за 10 000 рублей

Xiaomi представила новый моющий пылесос Mijia Wireless Floor Cleaner 5C. Новинка получила увеличенную мощность всасывания, систему защиты от наматывания волос, облегченную конструкцию и функцию сушки горячим воздухом.
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