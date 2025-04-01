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Как защититься от ОРВИ и гриппа: эффективные меры профилактики

Как защититься от ОРВИ и гриппа: эффективные меры профилактики

Весна - время обновления, долгожданного солнца и пробуждения природы. Однако для организма этот период часто становится испытанием: после долгой зимы иммунитет может быть ослаблен, а перепады температур и повышенная влажность создают благоприятные условия для распространения вирусов, поэтому особенно важно уделять внимание профилактике, чтобы не поддаться болезни и встретить весну в отличном самочувствии.

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