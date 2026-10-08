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ИА Регнум

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Шмыгаль сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

Шмыгаль сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

В Киеве вечером 8 октября был поврежден важный энергетический объект. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

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