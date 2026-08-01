БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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50 тысяч МРОТ: круглая цифра в зеркале кадрового голода

50 тысяч МРОТ: круглая цифра в зеркале кадрового голода

Зарплаты по Марксу — почему для России это стало актуальным, как никогда Юрий Енцов Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press Материал комментируют: Николай Зотов Пора бы установить МРОТ в России на уровне не менее 50 тыс.

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