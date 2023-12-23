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Врач рассказал, кому нельзя пить шампанское на Новый год

Врач рассказал, кому нельзя пить шампанское на Новый год

Врач рассказал, кому нельзя пить шампанское на Новый год Ирэн ОрлонскаяЧтобы новогодняя ночь принесла исключительно радость и не обернулась серьезными проблемами для здоровья, важно знать, может ли праздничный напиток навредить организму.

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