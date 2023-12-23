Врач рассказал, кому нельзя пить шампанское на Новый год Ирэн ОрлонскаяЧтобы новогодняя ночь принесла исключительно радость и не обернулась серьезными проблемами для здоровья, важно знать, может ли праздничный напиток навредить организму.