Врач рассказал, кому нельзя пить шампанское на Новый год Ирэн ОрлонскаяЧтобы новогодняя ночь принесла исключительно радость и не обернулась серьезными проблемами для здоровья, важно знать, может ли праздничный напиток навредить организму.
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