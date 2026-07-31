Летние маршруты Быстринского парка на Камчатке открылись для туристов

На Камчатке вновь доступны летние маршруты природного парка "Быстринский". После снятия противопожарных ограничений, жители и гости полуострова могут исследовать 13 туристических направлений, но с обязательным разрешением на посещение парка.
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