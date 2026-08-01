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Metro Москва

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Украина исчерпала все запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot

Украина исчерпала все запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об истощении запасов ракет для комплексов Patriot. Он связал с этим факт лишь одного сбития баллистической ракеты ВС РФ за прошедшую ночь и призвал союзников ускорить поставки военной помощи.

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