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Стало известно о скандальном инциденте на переговорах Польши и Украины

Стало известно о скандальном инциденте на переговорах Польши и Украины

gov.pl Переговоры замглавы минсельхоза Польши Михала Колодзейчака и замминистра экономики Украины Тараса Качки чуть не закончились скандалам.

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Комментарии
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Eduard
Всё переворот &quot;Майдан&quot; пытаются на Западе за &quot;конфликт&quot; России и Украины выдавать! Это уже было,про начало всего Майдан мы не забыли и забыть не позволим!
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8 час.
Eduard
Украина не имеет права крытт никакой войной,они не в Европе,они сами эту войну начали.А главный Клоун Украины Зеленский свой властью мог всё остановить,но ему это не надо ему его боссы запрещают!
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8 час.
E
Eduard
Украинцы посмайданутые всё пытаются жертвами прикидыватьсч.Они не жертвы,они истосник войны,они сбили боинг с гражданами Европы!
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8 час.

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