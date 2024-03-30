Eduard Всё переворот "Майдан" пытаются на Западе за "конфликт" России и Украины выдавать! Это уже было,про начало всего Майдан мы не забыли и забыть не позволим!

Eduard Украина не имеет права крытт никакой войной,они не в Европе,они сами эту войну начали.А главный Клоун Украины Зеленский свой властью мог всё остановить,но ему это не надо ему его боссы запрещают!