Пензенские полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники ОМВД России по Башмаковскому району совместно с представителями Общественного совета организовали спортивное мероприятие для воспитанников летнего лагеря при школе №1 им.
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