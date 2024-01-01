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«ПСЖ» проявляет интерес к хавбеку «Ман Сити» Филлипсу

«ПСЖ» проявляет интерес к хавбеку «Ман Сити» Филлипсу

Полузащитник ранее выразил готовность покинуть «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Отмечалось, что главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не рассчитывает на игрока.

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