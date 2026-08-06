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Британия ввела блокирующие санкции против Ozon Банка

Британия ввела блокирующие санкции против Ozon Банка

Великобритания включила Ozon Банк в российский санкционный список. Согласно официальному уведомлению британского МИД, предусмотрены заморозка активов в британской юрисдикции, запрет на оказание трастовых услуг, ограничения для руководителей, а также запрет британским финансовым организациям поддерживать корреспондентские отношения с банком.

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