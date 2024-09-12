Температурный режим

Все процессы жизнедеятельности растений зависят от температуры. Между потребностью растений в свете и тепле существует тесная связь: чем светлее в комнате, тем более высокую температуру может выдержать растение.
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