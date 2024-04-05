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В Telegram произошел взрывной рост числа рекламодателей

В Telegram произошел взрывной рост числа рекламодателей

Исследование российского сегмента популярного мессенджера показало стремящийся к удвоению рост числа рекламодателей за минувший год, а также увеличение почти наполовину среднего рекламного бюджетаflickr/moscow-live читайте на monocle.

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