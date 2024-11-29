Александр Цыбульский призвал усилить меры профилактики бытовых пожаров

Об этом глава заявил накануне на оперативном совещании в правительстве Архангельской области. По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, за период с 18 по 28 ноября на территории Поморья произошло 42 пожара.
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