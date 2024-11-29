Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    В АЛТИ... Я сам когда то учился... (конец 70-тых и только три года.... но! УЧИЛСЯ)... учился на "вечернем"... а Работ...Студотряды из Арх...
  • Владимир Алтайцев
    Прославлять наркошу  и тунеядца?????????????????  Охерели  люди.Спектакль о Викто...
  • Михаил Е
    "конфликтов между человеком и медведем" 😆 Градус толерантности рос. Почему его в статье "белым" называют? Разве цвет...Для северян разра...

Александр Цыбульский призвал усилить меры профилактики бытовых пожаров

Александр Цыбульский призвал усилить меры профилактики бытовых пожаров

Об этом глава заявил накануне на оперативном совещании в правительстве Архангельской области. По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, за период с 18 по 28 ноября на территории Поморья произошло 42 пожара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх