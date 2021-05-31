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В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении открыли мемориальную доску Герою Советского Союза гвардии старшему лейтенанту Владимиру Задорожному

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении открыли мемориальную доску Герою Советского Союза гвардии старшему лейтенанту Владимиру Задорожному

28 мая 2021 года исполнилось 36 лет героическому подвигу совершенного старшим лейтенантом Задорожным Владимиров Владимировичем, которые жертвуя собой во имя спасения жизни солдат, накрыл гранату своим телом.

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