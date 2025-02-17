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Лолита отменила концерт в Волгограде: «Получила письмо, в котором я должна обойти ФСБ, полицию и Минкультуры»

Лолита отменила концерт в Волгограде: «Получила письмо, в котором я должна обойти ФСБ, полицию и Минкультуры»

Последний год Лолита Милявская регулярно сталкивается с отменой концертов. После скандальной вечеринки Насти Ивлеевой общественники пристально следят за каждым шагом певицы.

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