SETI и поиск внеземного разума: где все?

﻿﻿Вселенная кажется огромной и безграничной. Сотни миллиардов галактик, каждая из которых насчитывает миллиарды или сотни миллиардов звезд, — в такой разнообразной Вселенной кажется невероятным, что жизнь могла зародиться только на Земле.