SETI и поиск внеземного разума: где все?

Вселенная кажется огромной и безграничной. Сотни миллиардов галактик, каждая из которых насчитывает миллиарды или сотни миллиардов звезд, — в такой разнообразной Вселенной кажется невероятным, что жизнь могла зародиться только на Земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии