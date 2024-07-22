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Влиятельные демократы не поддержали Харрис в качестве замены Байдена

Влиятельные демократы не поддержали Харрис в качестве замены Байдена

Экс-президент США Барак Обама и экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не поддержали выбор кандидатуры вице-президента Камалы Харрис вместо действующего американского лидера Джо Байдена.

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