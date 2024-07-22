Влиятельные демократы не поддержали Харрис в качестве замены Байдена

Экс-президент США Барак Обама и экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не поддержали выбор кандидатуры вице-президента Камалы Харрис вместо действующего американского лидера Джо Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии