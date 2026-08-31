«Белый кречет»: первый российский высокоскоростной поезд 🚄 🔹 Скорость — 360 км/ч (вдвое быстрее «Сапсана») 🔹 Вместимость — 460 мест (в сдвоенном составе — 920) 🔹 Технологии — ИИ для безопасности, автономные батареи, работа при −50°C 🔹 100% отечественный — спроектирован и собран в России ВСМ Москва — Петербург за 2 часа 15 минут.
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