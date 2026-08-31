Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 439 подписчиков

«Белый кречет»: первый российский высокоскоростной поезд 🚄 🔹 Скорость — 360 км/ч (вдвое быстрее «Сапсана») 🔹 Вместимость — 460 мест (в сдвоенном составе — 920) 🔹 Технологии — ИИ для безопасности, автономные батареи, работа при −50°C 🔹 100% отечественный — спроектирован и собран в России ВСМ Москва — Петербург за 2 часа 15 минут.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым