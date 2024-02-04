Бикович не сыграет русского йога: актер покинул проект НВО «на фоне противоречий»

Против звезды «Духless 2» и «Солнечного удара» ведут информационную кампанию 36-летний сербский актер Милош Бикович больше десяти лет активно снимается в российском кино, начиная с «Солнечного удара» Никиты Михалкова.
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