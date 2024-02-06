Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 69%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) ЕС опустился ниже 69%. Об этом сообщает ТАСС. С начала отопительного сезона (7 ноября 2023 года) суммарный отбор из ПХГ Европы приблизился к 37,5 млрд куб.