Коммерсант: Минтранс хочет ужесточить правила установки камер на дорогах

Однако новый регламент уже столкнулся с ожесточенным сопротивлением операторов этих камер.Минтранс России хочет запретить ставить камеры фиксации однотипных нарушений на дорогах чаше чем через километр в городе, и через 5 километров – за городом.
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