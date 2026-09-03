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Царьград

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"Сочи" арендовал российского вратаря Андреянова у ЦСКА до 2027

"Сочи" арендовал российского вратаря Андреянова у ЦСКА до 2027

Клуб "Сочи" арендовал у ЦСКА 19-летнего вратаря Петра Андреянова до конца сезона-2026/27. Генеральный менеджер "Сочи" Алексей Бабинцев отметил высокий потенциал спортсмена и стратегическое значение его приглашения для будущего российского хоккея.

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