"Сочи" арендовал российского вратаря Андреянова у ЦСКА до 2027

Клуб "Сочи" арендовал у ЦСКА 19-летнего вратаря Петра Андреянова до конца сезона-2026/27. Генеральный менеджер "Сочи" Алексей Бабинцев отметил высокий потенциал спортсмена и стратегическое значение его приглашения для будущего российского хоккея.
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