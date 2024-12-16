Китайский «Гелик» за 9,6 млн рублей: чем Tank 700 похож на культовый внедорожник Mercedes-Benz

Не нужно долго приглядываться, чтобы определить, откуда ноги растут. Знакомые, словно топором рубленые, колесные арки, плоский покатый капот, горизонтальные задние фонари и довольно узкая кормовая дверь с кожухом запаски… Это не заимствования, нет, это достаточно прозрачные намеки: мы следим за тобой, «старший брат»! Костюмчик и мускулы Впрочем, на этом сходство с самым брутальным из «Мерседесов» […]Не нужно долго приглядываться, чтобы определить, откуда ноги растут.