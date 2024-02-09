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Царьград

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Politico: в ВСУ нового главкома Сырского называют “мясник” и “генерал 200”

Politico: в ВСУ нового главкома Сырского называют “мясник” и “генерал 200”

Груз 200 - стало известно о новом прозвище украинского генерал-полковника Сырского.Генерал-полковник Александр Сырский, командовавший Сухопутными войсками Украины, получил прозвище “Генерал 200” (или “Груз 200”), а также “Бахмутский мясник”.

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