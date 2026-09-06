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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Я занимался дзюдо, вольной борьбой, для хоккеистов эти виды полезны. Хоккей – это единоборства. Борцы у нас проводят мастер-классы, вместе мы всех победим»

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг посетил турнир по вольной борьбе RAF Moscow и высказался о пользе, которую приносят тренировки по борьбе хоккеистам.

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