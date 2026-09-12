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Царьград

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Ушаков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами

Ушаков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами

Помощник президента России заявил, что тема поездки Владимира Путина на саммит G20 ещё не поднималась.

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