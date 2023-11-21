Еще потопит, потом погреет: в Крыму меняется погода

В Крыму циклон резко сменится антициклоном. Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлой недели на полуостров пришел южный циклон: ветер усилился до ураганного и все выходные рвал электросети и валили деревья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии