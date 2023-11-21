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Еще потопит, потом погреет: в Крыму меняется погода

Еще потопит, потом погреет: в Крыму меняется погода

В Крыму циклон резко сменится антициклоном. Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлой недели на полуостров пришел южный циклон: ветер усилился до ураганного и все выходные рвал электросети и валили деревья.

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