В Москве за день до старта продаж появился iPhone 18 Pro Max

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Новые смартфоны iPhone 18 Pro Max за день до официального старта продаж уже можно купить в России, на московской "Горбушке" цены доходят до 900 тыс.
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