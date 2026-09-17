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ТАСС

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В Москве за день до старта продаж появился iPhone 18 Pro Max

В Москве за день до старта продаж появился iPhone 18 Pro Max

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Новые смартфоны iPhone 18 Pro Max за день до официального старта продаж уже можно купить в России, на московской "Горбушке" цены доходят до 900 тыс.

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